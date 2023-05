(Di lunedì 8 maggio 2023) Siete furiosi per l'ennesimo ban su Facebook? Bene, da oggi se vi date alJiupotreste vendicarvi combattendo controin persona. Attenti però,re potrebbe non ...

Siete furiosi per l'ennesimo ban su Facebook Bene, da oggi se vi date al brasilian Jiu Jitsu potreste vendicarvi combattendo controin persona. Attenti però, vincere potrebbe non essere così facile. Il fondatore di Facebook e AD del gruppo Meta nello scorso weekend è infatti salito per ben 2 volte sul podio nella ...

Mark Zuckerberg si dà al Brasilian Jiu Jitsu. E già vince le prime medaglie La Gazzetta dello Sport

Il fondatore di Facebook durante la pandemia si era appassionato alle arti marziali, ora si è dato anche all'agonismo. Ed è sempre in prima fila agli eventi Ufc ...