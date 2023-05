(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Maurizio, produttore delle celebri cravatte, sulla vittoria delloda parte delMaurizioè noto inilper l’eleganza delle cravatte e un’azienda nata nel lontano 1914. Il supplemento de La Gazzetta dello Sport dedicato allodello ha intervistato. FESTA – «Che liberazione! Ero preoccupato per il finale di stagione. Invece con la vittoria di Torino contro la Juve ho sentito che niente e nessuno avrebbe potuto compromettere questo trionfo».L’IMPATTO DELLOSULL’ECONOMIA – «Lo sta già avendo, in ogni contesto. Negli scorsi giorni ho incontrato alcuni giornalisti francesi di Le Monde e abbiamo concordato nel definirlo un vero e proprio miracolo».IL ...

Nemmeno nel giorno dellola camorra ha avuto un sussulto di dignità, ed è riuscita a ... ci si imbatte anche in firme prestigiose della moda e del made in Italy , come Maurizio, ......e azzurre che l'affollano e che ne celebrano in maniera roboante il suo calcio e il terzo, ...a Chiaia, con le sue pregiate e rinomatissime cravatte, è un punto fermo di shopping per ...'Purtroppo io non sarò a Napoli - dice l'attrice Miriam Candurro - , sono nel Lazio per girare un film, a Santae all'ora della partita sono sul set. Potete immaginare con che gioia. Sono ...

Marinella: «Lo scudetto fa conoscere Napoli a tutto il mondo» Calcio News 24

Napoli, 6 maggio 2023 – “Oggi come allora con un sogno nel cuore". C’è un’immagine dell’ultimo scudetto vinto dal Napoli, quello del 1990, esposta in mezza città: Maradona alza le braccia al cielo e g ...Finalmente l’arbitro ha fischiato. È finita. Scudetto. Lacrime agli occhi. È Commozione, la figlia perfetta dell’Emozione. Mi viene in mente un grido antico: Campioni d’Italia! Campioni d’Italia! Camp ...