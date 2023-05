Marco Mengoni | «Mi interessano relativamente i voti dell’Eurovision Ecco perchè ho scelto di portare Due Vite»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 8 maggio 2023)alle prove dell'Esc (US) Dorme col pigiama dei Pink Floyd, esclama Forza Napoli e finalmente riesce a dire frasi di senso compiuto in inglese!si prepara all’Eurovision Song Contest (anche) con leggerezza, privo di quella pressione che 10 anni fa aveva accompagnato il suo esordio sul palcoscenico d’Europa. Ad un incontro al quale eravamo presenti confessa di non amare le gare e nemmeno la competizione, eppure sembra di nuovo carico: “A me non piace la parola gara, come non piace la parola competizione perché mi mette pressione. Il fatto che ci sia una classifica, che si possa fare lo sgambetto l’uno con l’altro, non credo sia lo spirito. Punterei l’accento sulla parola ‘Uniti’ (lo slogan è United by Music”)… La gara mi sa sempre di negativo, ognuno porta il suo, spero che ognuno porti ...