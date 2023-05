Marchisio | «Inzaghi contento con questi dubbi Brozovic meglio»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) La formazione dell’Inter in vista della partita col Milan è un rebus per Simone, Claudioazzarda le scelte del tecnico sulla Domenica Sportiva.– Claudioscioglie in questo modo idi formazione dell’Inter: «è moltodi arrivare con, che tutti siano in forma. Secondo me parte titolare, è un giocatore che proteggela fase difensiva dell’Inter con Brahim Diaz e Leao dall’altra parte. Calhanoglu è più forte nella fase offensiva e potrebbe essere sfruttato a partita in corso. Per quanto riguarda il portoghese, con un’elongazione prima di una finale entri e giochi, in una semifinale invece provi a riposarti per il ritorno. ...