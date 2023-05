Lo ha fatto, a margine di un evento, anche l'ex bandiera bianconera, Claudio, che ha difeso così il centravanti di Allegri: " Vlahovic con un dito ha chiesto silenzio, ha risposto sul ...Queste le parole disugli accaduti a Bergamo: ' Bisogna avere il pugno duro e cambiare il ... Alla Juve sono stati dati tanti Daspo dopo la sfidai nerazzurri, conosco personalmente uno ...Nello specificoha aggiunto che 'Vlahovic con un dito ha chiesto silenzio, ha risposto ... dispiace che non sia stato un avversario che abbia preso posizionela sua curva'.

Marchisio contro Gasperini dopo i cori a Vlahovic: "Solo una cosa da fare" Corriere dello Sport

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, si è espresso così sui cori razzisti a Vlahovic in Atalanta Juve Nell’intervista a margine dell’evento presso Barberino’s a Torino, Claudio Marchisio h ...Claudio Marchisio ha parlato degli accaduti in quel di Bergamo nella partita fra Atalanta e Juventus, soprattutto sugli insulti riferiti a Dusan Vlahovic dalla curva bergamasca. L’ex centrocampista e ...