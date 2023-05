Marchegiani | “Napoli | mai avuta l’ossessione dello Scudetto in questi anni”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lucaritiene che ilnon ha mai avutodella vittoriainLuca, ex portiere della Lazio e della Nazionale Italiana, ha spiegato una delle motivazioni per cui secondo lui ilha vinto lo. Nel corso di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, ai microfoni dell’emittente satellitare, l’attuale commentatore tecnico ed opinionista della redazione di Sky Sport ha dichiarato: “Ilnon ha mai avutodella vittoria ed anche per questo, secondo me, è riuscito a vincere lo” ha affermato l’ex estremo difensore, nel salotto del programma serale della ...