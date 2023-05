Marc Marquez | altro annuncio tremendo | fans in lacrime | cosa succede

(Di lunedì 8 maggio 2023): le ultimissime sul pilota che non sta vivendo un periodo felicissimo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le ultime sull’infortunio che lo costringeranno a rimanere fermo ancora per un po’, continua il calvario personale diche sembra non avere fine. Il campione spagnolo, già protagonista con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Aleix Espargaro non ci sta e a distanza di quanto accaduto nella prima gara stagionale di MotoGP ha attaccato duramente l'atteggiamento in pista di, che a Portimao ha sfiorato una strage ma che nonostante tutto potrebbe restare impunito quando tornerà in sella dopo l'infortunio. Queste le parole di Aleix Espargaro: "Saltare tre gare ...Soffermandosi sul Team Repsol, il maiorchino ha analizzato gli elementi di una crisi tecnica e sentimentale (con) senza precedenti di Tommaso Maresca S e Jorge Lorenzo mette piede nel ...Poi è passato in Honda, nel Team Repsol, con l'obiettivo dichiarato di vincere ancora e, magari, 'rompere anche le scatole' a, che non è mai stato un suo amico . Per Joan Mir , però, ...

MotoGP, Honda sul telaio Kalex: dubbi in attesa di Marc Marquez Corse di Moto

ROMA - Marc Marquez è fermo ai box per infortunio, ma dovrebbe tornare in pista a Le Mans questo weekend per il Gran Premio di Francia di MotoGP. Nel corso delle ultime stagioni, oltre ai problemi fis ...L'ex pilota della MotoGp Jorge Lorenzo ha commentato in termini molto chiari la situazione che sta vivendo Marc Marquez in casa Honda. Secondo il centauro maiorchino il numero 93 ha dato un vero e pro ...