Manchester United | flop De Gea | nessun portiere sbaglia più di lui in Premier League

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ildei Red Devils ha commesso un altro errore decisivo contro il West Ham generando la rete decisiva per la sconfitta dei suoi.

In Premier League il lanciatissimo Brighton di De Zerbi dopo avere battuto ilva a caccia di altri tre punti per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions ...MONTECARLO - Dal calcio () e dal football americano (Los Angeles Rams) alla Formula E il passo non è breve. Jaime Reigle è stato nominato Ceo del circuito elettrico nel settembre del 2019 e subito chiamato a ...Secondo quanto riferito dalla Rai sembra giunta alla fine l'avventura azzurra del ds Cristiano Giuntoli , Su di lui oltre alla Juve ci sono anche, Psg e Tottenham. Il suo sostituto ...

Mercato Roma, Tiago Pinto fiuta il colpo: occasione dal Manchester United Footballnews24.it

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 8 maggio 2023, si parla della vittoria dell'Arsenal in casa del Newcastle con la squadra di Arteta.Nelle gare della domenica della 35^ giornata di Premier League l’Arsenal batte il Newcastle e torna a -1 dal City: a rete di Odegaard e l’autogol di Schar valgono il 2-0 per i Gunners. Tonfo per il Ma ...