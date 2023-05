Manchester City | Yaya Touré | «Maledizione? Basta sciocchezze»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole diToure, ex centrocampista del, sulla presuntanei confronti di GuardiolaToure è intervenuto sulla presuntanei confronti di Pep Guardiola. L’ex centrocampista delsi è dissociato tramite il suo profilo Twitter su quanto detto dall’agente per la Champions League. LE PAROLE – «Per favore, non associatemi a questee ai pigri stereotipi sulle maledizioni africane. Quest’uomo non mi rappresenta in alcun modo. Amplificare questi stereotipi è dannoso».

Ilè ancora in corsa per la Premier League , dove vanta (con un turno in meno) una lunghezza di vantaggio sull' Arsenal demolito nel recente scontro diretto, e per la FA Cup , dove è ...Rodri parla subito di rivincita, e a Guardiola la cosa non piace per niente. L'incredibile epilogo della semifinale 2022 è nell'aria qui al Bernabeu, e non potrebbe essere altrimenti. 'Aabbiamo fatto una partita eccezionale, e qui a Madrid una buona partita. Eppure siamo usciti' dice Pep sconsolato. RIVINCITA O NO Ma torniamo al tema della rivincita: 'Per fortuna il ...REAL MADRID -ANCELOTTI Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della semifinale di Champions League contro il, gara di andata in ...

Pep Guardiola non ha mai vinto la Champions con il City Colpa di una maledizione lanciata da... Yaya Touré e dal suo agente per colpa di una… Leggi ...CHAMPIONS LEAGUE - Martedì 9 maggio alle ore 21:00 il calcio d'inizio del primo atto di una sfida epocale tra Real Madrid e Manchester City. Abbiamo chiesto ai ...