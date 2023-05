Manchester City | l’agente di Yaya Toure | “Gli sciamani hanno tolto la maledizione Champions”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) A Carlo Ancelotti e Pep Guardiola con ogni probabilità interesserà poco o nulla. Ma al tifoso più scaramantico, potrebbe far piacere sapere che la ‘famosa’scagliata da alcunisuldopo l’addio diora è stata cancellata dagli stessi ‘stregoni’. Lo ha raccontato al Mirror Dimitri Seluk, agente dell’ex centrocampista ivariano, alla vigilia della semifinale tra ile il Real Madrid: “Mi scuso per questa faccenda. So cheprova lo stesso sentimento perché non desidera altro che successo per il. Posso dire che l’incantesimo è stato oradagli”.lasciò il ...