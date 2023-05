Manchester City | Guardiola | 'Real Madrid? Non dobbiamo cercare vendetta | ma un risultato diverso'

Secondo il quotidiano catalano Sport , l'agente del 28enne laterale portoghese ex Inter e Juventus (attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma ancora di proprietà del) ha incontrato ...Le parole di Yaya Toure, ex centrocampista del, sulla presunta maledizione nei confronti di Guardiola Yaya Toure è intervenuto sulla presunta maledizione nei confronti di Pep Guardiola. L'ex centrocampista delsi è ...E' tempo di vigilia per la prima delle due semifinali di Champions League . Martedì 9 maggio sarà il tempo del primo atto fra Real Madrid eche si contenderanno un posto nella finale di Istanbul il prossimo 10 giugno. Guardiola ha parlato in conferenza stampa, sottolineando in primis la forza del Real Madrid di Carlo ...

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid, semifinale d'andata di Champions League: "Quando un club arriva spesso a questo ...Ecco tutti i risultati della trentacinquesima giornata di Premier League 2022/23 e la classifica. Il City resta saldo in testa.