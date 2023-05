Mancano le condizioni L' ad Fuortes lascia la Rai

... l'amministratore delegato di Viale Mazzini ha comunicato dimissioni al ministro dell'Economia e delle Finanze che 'leper continuare nell'incarico '. In particolare Fuortes ha ...leper continuare', ha detto Fuortes, che negli ultimi mesi aveva fatto molte resistenze per lasciare l'incarico. E che ha deciso il passo indetro dopo che il governo ha sbloccato ...'Il problema però è chestrutture adeguate e, in molti automobilisti, anche rispetto della ... L'uomo è stato portato in ospedale e per fortuna non è in gravi

Rai, Fuortes rimette il mandato "Mancano condizioni per continuare ... Italpress

L’amministratore delegato Rai spiega, attraverso una nota, di dimettersi nell’interesse dell’azienda. Da settimane si parlava della sua sostituzione perché espressione del precedente governo.ROMA (ITALPRESS) – L’Ad della Rai, Carlo Fuortes, ha comunicato le sue dimissioni al ministro dell’Economia e delle Finanze. Sulla ...