MALWARE Facebook – “Guarda cosa ho trovato…”

Leggi su butac

(Di lunedì 8 maggio 2023) Oggi nessuna segnalazione, perlomeno non fatta da voi a noi. No, oggi mi sono limitato a recuperare dei post di cui mi sono arrivate le notifiche, post truffa che circolano sulla mamma di tutti i social network,. Post come questo: Nel giro di tre giorni la bacheca del profilo che uso per tenere i contatti coi compagni di scuola – sempre lui – è stata inondata di notifiche tutte identiche, segno che sono moltissimi i coetanei che nel 2023 non hanno ancora imparato a non cliccare su tutti i post. Sono sicuro che tra di voi che ci leggete almeno uno o due avranno provato a cliccare qui sopra, sulla freccia al centro dello schermo nero, ma a voi non succede nulla, perché quello che vedete è lo screenshot del post originale. Ma chi ha cliccato su quello susi è trovato lo stesso messaggio sulla sua bacheca, con il tag ad alcuni dei suoi ...