Maltempo e temperature in calo | previsioni meteo della settimana

(Di lunedì 8 maggio 2023) Piogge e temporali su quasi tutta l'Italia a causa di una serie di perturbazioni Stanno per tornare piogge e temporali su quasi tutta l’Italia a causa di una serie di perturbazioni pronte a condizionare ilper alcuni giorni. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, avvisa che già da oggi, lunedì 8 maggio, sono previsti fenomeni temporaleschi a causa del passaggio di un primo ciclone che destabilizzerà non poco l’atmosfera, specie al Nord-est, regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori. Ma da domani le cose peggioreranno. Tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio arriverà infatti un profondo vortice, ricolmo di aria polare, localizzato sulla Scandinavia, che piloterà correnti d’aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo. Questo tipo di configurazione risulta piuttosto pericolosa per il nostro Paese come testimoniano anche diversi ...