Mafia | nuova condanna di 5 anni al boss Giuseppe Guttadauro | 8 al figlio Mario Carlo

Nel 2001 Guttadauro venne coinvolto nell'indagine, denominata "talpe alla Dd"", che costò una condanna per favoreggiamento allaa 7 anni all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro . L'inchiesta ...... redatto in lingua italiana o inglese, da inviare entro e non oltre domenica 21 maggio (data) ... Lunedì, sul palcoscenico del Giardino del […] Albenga Cultura e Spettacoli "Lauccide ......aveva fatto 'un passo di lato ' (e non un passo indietro) visualizziamo in modo plastico la... Era come un cambio di paradigma che segnava l'alba di unaepoca, forse anche di unaera' .

"La nuova vita dei beni confiscati alla mafia" il Resto del Carlino

All'ex primario del Civico sono stati inflitti 5 anni in continuazione con le altre sentenze. Otto anni anche al figlio minore, Mario Carlo, che secondo la Procura sarebbe stato il suo alter ego a Pal ...Roma, 8 mag. (askanews) – Domani sono 45 anni che è stato ucciso il giornalista ed attivista politico Giuseppe ‘Peppino’ Impastato. Il delitto si consumò a Cinisi, in provincia di Palermo. Era il 9 ma ...