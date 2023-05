Madonna Trevignano | il fedele che ha donato 123 mila euro ora li rivuole indietro | «Era una truffa»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Luigi Avella è ildelladiche ha123a Gisella Cardia. Qualche tempo fa aveva raccontato di aver fatto tutto «di mia spontanea volontà, credevo nelle apparizioni e nei messaggi della». L’ex dipendente del ministero delle Finanze diceva: «Mi sono avvicinato a loro in un momento difficile». Oggi però ha cambiato idea. E ha deciso di chiederei soldi alla veggente. «Era solo una», dice ora. Avella, esperto di teologia, ha già presentato una denuncia nei confronti della santona e del marito Gianni Cardia. Adesso, spiega l’edizione romana del Corriere della Sera,anche i soldi che le ha versato. Volontariamente, come ...

Luigi Avella è il fedele delladiche ha donato 123 mila euro a Gisella Cardia . Qualche tempo fa aveva raccontato di aver fatto tutto "di mia spontanea volontà, credevo nelle apparizioni e nei messaggi della ...Miracolodi, la seconda veggente sa che l'effetto 'vedo non vedo' ha sempre intrigato il pubblico. Il commento La vicenda della 'presunta' apparizione dellaRomano , ridente paese a nord di Roma ricco di importanti reperti etruschi, si arricchisce di n uovi e ancor più gustosi fatti . A fianco di Maria Giuseppa Scarpulla , nota col ...Quasi una autocaninizzazione, unaliberale dove si cita Benedetto Croce anziché la. Abbonati per leggere anche Leggi anche Aspettando Berlusconi Forza Italia prepara la kermesse ...

Nuova udienza per il fallimento della ditta di ceramiche di Maria Gisella Scarpulla, a processo per bancarotta fraudolenta ...VENEZIA - Più di 50mila persone hanno fatto tappa nella chiesa di San Salvador a Venezia in poco più di una settimana, nel segno di una devozione alla Madonna che ha ...