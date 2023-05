si è recato in Place Clemanceau davanti alla statua dedicata a Charles de Gaulle e ha poi raggiunto l'Arco di Trionfo per la deposizione della corona, per riaccendere la fiamma e per un minuto ...Il Presidente francese Emmanuelha guidato la cerimonia tradizionaleChamps - Elysees di Parigi di oggi, lunedì 8 maggio, per commemorare il giorno che ha segnato la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa nel 1945.C'è meno Europa nella politica didi quanta ce ne fosse con Da Gaulle che, a modo suo, ...Patto di Stabilità e Crescita o la possibilità di estendere le decisioni con voto di maggioranza...

Macron sugli Champs Elysees quasi vuoti per celebrare l'8 maggio Agenzia askanews

Dopo la deposizione della corona alla tomba del Milite Ignoto, oggi pomeriggio il presidente francese è atteso a Lione ...