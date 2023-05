Lutto nel mondo dello sport | addio all’amato campione

...naturale possono essere più intensi delper una persona cara, per esempio il fatto che la morte di una persona è più o meno attesa e che spesso non muore per colpa nostra. Possiamo parlare,......distretto di Hanumangarh, causando la morte di tre persone. L'Aeronautica si rammarica per la perdita di vite umane e porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie in. Per accertare ...mondo del pattinaggio artistico a rotelle. È morto Matteo Sica, 26 anni, due volte campione mondiale juniores di pattinaggio artistico e vincitore di un argento ai campionati Europei. ...

ALTRO LUTTO NEL CICLISMO: È VENUTO A MANCARE GIANLUCA TONETTI TUTTOBICIWEB.it

Simona Talamonti perde la vita nel sonno: la donna di 44 anni lascia marito e figlio di 5 anni, che dovrà crescere senza la sua mamma.Michele Sica, ex campione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle e allenatore, è morto a 26 anni: cosa è successo, la sua vita e la carriera.