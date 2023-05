L’ultima impresa del Tanque Denis | si salva con la Real Calepina e si ritira

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) Grumello del Monte. A 41 anni suonati, dopo aver calcato i campi per oltre vent’anni da professionista e anche da dilettante, Germanha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Elha disputato la sua ultima partita domenica 7 maggio alle 15 con la maglia della, la maglia che ha deciso di indossare per la sua ultima avventura nel rettangolo verde. La vittoria per 1-0 contro la Varesina, firmata da un colpo di testa di Lancini a fine primo tempo, ha sancito la salvezza algiornata per la squadra guidata da mister Daniele Capelli, scavalcando in un colpo solo Seregno e Breno e agganciando il dodicesimo posto, l’ultimo valido per mantenere la categoria. Quest’anno ha chiuso con un bottino di 5 reti, dimostrandosi un valore aggiunto eccezionale nello spogliatoio e in ...