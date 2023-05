Lukaku e il Milan | Champions League prima vera occasione per lui

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023)e il. Un incrocio non banale, che però in questa stagione di fatto non si è ancora visto. Le sfide dirappresentano quindi un’per il belga.– Il punto è semplice.da quando è tornato ao non ha ancora incrociato il. O meglio, non seriamente. Non da protagonista. Sembra assurdo arrivati a maggio 2023. Ma nei tre precedenti stagionali ha giocato solo venti minuti. Nell’1-0 di febbraio. I derby didunque per il belga sono lasfida coi rossoneri. Un passo non banale, per due motivi. RICORDI AL TOP – Il primo è il rapporto dicol ...