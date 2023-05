“Lui è in contraddizione coi nostri valori” | Ue annulla evento in Israele per la presenza del ministro di estrema destra Ben Gvir

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Purtroppo, quest’anno abbiamo deciso dire il ricevimento diplomatico, poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono irappresentati dall’Europa“. La delegazione europea ha deciso, dopo una riunione in via “eccezionale” degli ambasciatori dei 27 per decidere il da farsi, dire il ricevimento diplomatico a Tel Aviv in occasione della giornata dell’Europa, dove era stata annunciata ladel controversoper la Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben, esponente dell’e leader del partito Otzma Yehudit (considerato il successore ideologico del partito sionista Kach, sciolto dal governo israeliano nel 1994 perché considerato un gruppo terroristico). Colono nella ...

