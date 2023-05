L’Udinese condanna la Sampdoria | la Salernitana cade a Empoli dopo 10 giornate

(Di lunedì 8 maggio 2023) È una sconfitta pesantissima quella maturata alla Dacia Arena: perdendo in casa del2-0, infatti, laretrocede matematicamente in Serie B. La vittoria del Verona contro il Lecce ha infatti alzato la quota salvezza e i blucerchiati, anche vincendo tutte le gare rimaste, non riuscirebbe ad agganciare i gialloblù. A decidere il match di Udine due gol in poco più di mezz’ora da parte dei padroni di casa: Pereyra al 9? e Masina al 34?. I padroni di casa hanno quindi gestito la partita, limitandosi a difendere il doppio vantaggio. La squadra di Dejan Stankovic ha tenuto maggiormente la palla e nella ripresa ha tentato il tutto per tutto, soprattutto grazie a Gabbiadini autore di un paio di conclusioni pericolose, di cui una terminata sul palo. L’, invece bissa il successo contro il Bologna interrompendo, con il 2-1 ...

