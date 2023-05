Luciano Spalletti e l’approdo all’isola che non c’è

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Seconda stella a destra, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Portache non c’è…” Sono i versi iniziali dell’Isola che non c’è, pezzo-icona di Sono solo canzonette, il concept in cui il napoletano doc Edoardo Bennato riflette, attraverso una geniale rilettura di Peter Pan, sulla necessità della tensione utopica, nell’individuo come nella società: sull’impossibilità di accettare passivamente violenze e ingiustizie, così come il mondo e la natura umana le impongono. Orasembra averla finalmente trovata, la sua “isola che non c’è”, e proprio nella Napoli di Bennato: nel senso di un’“utopia realizzata” qual è uno scudetto vinto a Napoli a 33 anni di distanza da Maradona, con un gioco tra i più esaltanti della stagione a livello europeo. Ma nel 1980, anno remoto di ...