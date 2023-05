L’ospedale Niguarda di Milano non è «pieno di miocarditi da vaccino»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il 6 maggio 2023 è stato pubblicato un post su Facebook con lo screenshot di un tweet da un account denominato @IlSanta64. Nello screenshot viene riportata una presunta affermazione fatta da una dottoressa deldia proposito di una ragazza di 15 anni che sarebbe stata ricoverata in codice rosso per miocardite acuta. La dottoressa, dopo aver saputo che la ragazza non era stata vaccinata, avrebbe dichiarato: «Meglio così, abbiamo il repartodie pericarditi dacon situazioni anche gravi». La miocardite è un’infiammazione del tessuto muscolare del cuore (miocardio). Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia infondata. L’informazione in questione è stata smentita dalstesso. Nel suo profilo ...

