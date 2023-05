Loredana Bertè sta bene | “Non vedo l’ora di tornare sul palco”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 8 maggio 2023)rompe il silenzio dopo tre settimane dall’intervento d’urgenza del 18 aprile 2023 e pubblica un messaggio rivolto a tutti i suoi fan: la regina del rock è in via di guarigione e conferma le date del Manifesto Summer Tour. La forza della celebre cantautrice italiana ha spazzato via ogni difficoltà e tutti i suoi ascoltatori la omaggiano con un videomessaggio pubblicato online e condiviso dall’artista. “Ciao ‘Fenz’, sono. L’intervento è andatoe sono in convalescenza. Nondisulcon la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente”, recita la didascalia del post su Instagram in cui appaiono alcuni dei frame del video realizzato dai fan. Le parole della stella della musica italiana erano ...