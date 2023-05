Lord of War | il film con Nicolas Cage avrà un sequel

(Di lunedì 8 maggio 2023)ritornerà sul set per realizzare ildiof War, collaborando così nuovamente con Andrew Niccol. Ilof Warunche vedrà nuovamente protagonistanel ruolo del trafficante d'armi Yuri Orlov. Il progetto sarà prodotto da Vendome Pictures (CODA) e le riprese inizieranno negli ultimi mesi del 2023. Il cast del progetto Alla regia del nuovoche continuerà la storia diof War ci sarà nuovamente Andrew Niccol, coinvolto anche come sceneggiatore. Accanto a, inoltre, reciterà Bill Skarsgård chela parte del figlio del protagonista. I due attori saranno poi ...

Il film Lord of War avrà un sequel che vedrà nuovamente protagonista Nicolas Cage nel ruolo del trafficante d'armi Yuri Orlov. Il progetto sarà prodotto da Vendome Pictures (CODA) e le riprese inizieranno ...Lords of War vedrà Yuri Orlov (Cage) scontrarsi con il suo figlio illegittimo Anton nel mercato del traffico ...

