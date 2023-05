Lo scontro politico sulla gestione degli orsi in Trentino

Leggi su agi

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Lainè al centro di unoche influirà sulle elezioni del 22 ottobre per il rinnovo del consiglio provinciale. A poche ore dal post dell'attuale presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, in serata è giunto quello piccato del suo predecessore di centrosinistra, Ugo Rossi, ora consigliere provinciale di opposizione. "Credo che il numero di minacce che ho ricevuto in queste settimane e le manifestazioni sotto casa siano la risposta a chi mi accusa di non avere coraggio", ha scritto Fugatti, facendo riferimento alle contestazioni ricevute nell'ultimo mese, da quando un plantigrado identificato come l'orsa 'Jj4' ha aggredito mortalmente Andrea Papi. Il presidente della Provincia è diventato bersaglio di accuse e attacchi per ...