Lo preparo con le mele | senza zucchero e senza farina! 150 calorie appena

Leggi su donnaup

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questi mini soufflé disono light e apportano solo 150, ma attenzione: creano dipendenza! Perché? Per molte ragioni. La prima sono deliziosi, a patto di scegliere solo e unicamentebiologiche, dolcissime e ben mature. Se non siete più che certe della loro provenienza, allora sbucciatele; qualora, invece, abbiate un verduriere di fiducia, oppure ancora le coltivate direttamente o ve le fornisce un amico, un parente che ha un frutteto, potete lasciare la buccia tranquillamente, anzi. Le pectine contenute aiutano ad agglutinare il composto e a regalare un immediato senso di sazietà. La seconda ragione è che sono semplicissimi e velocissimi da fare, semplicemente utilizzando un frullatore o un mixer da cucina. La terza: non contengono glutine e se volete realizzarlelattosio, potete ...