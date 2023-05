LIVE Udinese-Sampdoria 0-0

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Empoli - Salernitana e- Sampdoria: formazioni ufficiali e dove vederle in TVIn programma entrambe alle 18.30 di lunedì 8 maggio, Empoli - Salernitana e- Sampdoria saranno trasmesse ...L'ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P): 3 - 0 contro la Cremonese il 23 aprile - quello è stato anche l'unico match nel periodo in cui ha mantenuto la porta ...

Diretta Udinese - Sampdoria (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Udinese-Sampdoria, in programma per l'8 maggio e valida per la 34ª giornata di Serie A: info partita, streaming GRATIS e diretta LIVE ...Sfida delicatissima alla Dacia Arena, dove la Sampdoria rischia di retrocedere aritmeticamente se dovesse perdere contro l'Udinese. Sottil, ancora senza Beto, deve rinunciare anche a Udogie e Ehizibue ...