LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Manzi agli ottavi di finale | Piras eliminato Si avvicina il momento di Giuffrida

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44 Buchard concretizza la sua pressione con il waza-ari a 20? dalla conclusione e niente da fare per l’americana. La transalpina voladidove affronterà una tra l’argentina Fiora e l’azera Mammadaliyeva. 12.43 Buchard, nel frattempo, mette sotto pressione Delgado, gravata due shido. 12.42 Rimanendo ai -52 kg donne la belga Van Snick e l’ungherese Pupp si confrontano in maniera molto serrata e la belga è partita fortissimo con il waza-ari. 12.42 Vittoria del colombiano Hernandez, dunque, e qualificazionedidove affronterà il giapponese Maruyama. Sul tatami 2 una delle favorite dei -52 kg, ovvero la francese Buchard opposta all’americana Delgado. 12.40 Attenzione sul ...

... con il supporto organizzativo della Pgf, per "Sport Is" ricordando Fabio Falchetti", la ... dall'artistica alla ritmica, dal wushu al, dall'attività funzionale a quella posturale, dallo ..., atletica e calcio a 5), Casa e Lavoro A.p.s. (calcio a 5), Ass. Club Integriamoci (calcio a ... La manifestazione per le scuole "Sport Is/Life - Ricordando Fabio Falchetti" è già iniziata ...... Asd Arcieri Balestrieri Cento (tiro con l'arco), Format Ferrara Asd (, atletica e calcio a 5), ... per le scuole Sport Is/Life " Ricordando "Fabio Falchetti" è già iniziata da un paio di ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: si comincia alle 9.30 con Giuffrida, Manzi e Piras OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca bronzo Assunta Scutto - I tabelloni degli italiani - Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE de ...The ongoing evacuation of a town close to the Russian-held Zaporizhzhia power plant in Ukraine has prompted the UN nuclear watchdog to warn of an increasingly unpredictable situation. Meanwhile, ...