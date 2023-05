LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giuffrida in Finale per il bronzo nei -52 kg!

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Odette si giocherà la medaglia dicon la kosovara Krasniqui, mentre ora sarà di scena l’ultimo incontro di questa fase, ovvero la semitra Pupp e Keldiyorova. 15.08CE LA FA!!! Grandissima proiezione della nostra portacolori che coglie di sorpresa e quindi andrà a giocarsi la medaglia mondiale () nel Final Block. 15.05lotta con tutte le sue forze, quando siamo nel Golden Score. Un match di grande fisicità, con due shido per l’azzurra e l’israeliana. 15.00sta cercando di reagire, con alcune prese delle sue, ma per il momento nulla da fare. 14.58 Shido per, messa sotto pressione dall’israeliana Primo. 14.55 Ora è il momento di ...

... con il supporto organizzativo della Pgf, per "Sport Is" ricordando Fabio Falchetti", la ... dall'artistica alla ritmica, dal wushu al, dall'attività funzionale a quella posturale, dallo ..., atletica e calcio a 5), Casa e Lavoro A.p.s. (calcio a 5), Ass. Club Integriamoci (calcio a ... La manifestazione per le scuole "Sport Is/Life - Ricordando Fabio Falchetti" è già iniziata ...... Asd Arcieri Balestrieri Cento (tiro con l'arco), Format Ferrara Asd (, atletica e calcio a 5), ... per le scuole Sport Is/Life " Ricordando "Fabio Falchetti" è già iniziata da un paio di ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: si comincia alle 9.30 con Giuffrida, Manzi e Piras OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca bronzo Assunta Scutto - I tabelloni degli italiani - Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE de ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.16 Si conclude questa prima giornata dei Mondiali di judo a Doha. L'Italia p ...