LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giuffrida e Manzi agli ottavi di finale! Eliminato Piras

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Rivedremo Eliosin azione tra sei incontri neglicontro l’azero Safarov. 13.01, dunque, neglidi finale affronterà la vincente tra la marocchina Iraoui e la russa Kuznetsova, che sono ora sul tatami 2. 12.59 Splendida proiezione diche ribalta Valiyeva e si guadagna l’ippon con classe. L’azzurra voladi finale dei -52 kg! Ottima impressione di Odette. 12.57 Odette conduce sempre le danze con grande autorevolezza e infatti Valiyeva viene sanzionata con uno shido. 12.56 Waza-ari di Giuffrid! Bravissima l’azzurra a ribaltare l’azera e a guadagnarsi il punto. 12.55 Prova il ribaltamentosull’azera, ma la presa non ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: si comincia alle 9.30 con Giuffrida, Manzi e Piras OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca bronzo Assunta Scutto - I tabelloni degli italiani - Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE de ...Nella prima giornata dei Mondiali di judo a Doha, spiccano l'oro dello spagnolo Garrigos e della giapponese Tsunoda nelle categorie "leggere": brilla la 21enne napoletana Assunta "Susy" Scutto, bronzo ...