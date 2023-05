LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | Zana frantuma il gruppo | si staccano tanti velocisti

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.33 Si stacca Covi, uno dei giovani italiani di cui si parlava molto bene, ma non è mai esploso. 16.32 Nessuno attacca, sempre la Jayco davanti. 1100 metri al GPM. 16.32 Un secondoinsegue a 47? quello di testa. Qui è presente anche Cort Nielsen. 16.31 Evenepoel in quinta posizione: la maglia rosa pedala con facilità disarmante. 16.30 Sempre la Jayco a tirare il. 16.29 Davanti sono rimasti 50-60 corridori. 16.29 Inizia il Valico di Santa Croce, qui qualcuno potrebbe tentare la rasoiata. 16.29 Didavanti ne sono rimasti pochi. Ma c’è anche il nostro Consonni… 16.28 Dainese e Ackermann si sono staccati, ma stanno provando a rientrare. Problema meccanico anche per ...

Ild'Italia sarà seguito da Sportface giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.'Abbiamo voluto declinare il rosa delsu vari ambiti " ha spiegato l'assessore Lancia - , ...PROGRAMMA COMPLETO EVENTI E LOCATION Parco del Castello 10 maggio dalle 18 alle 20 - Performance...Questo speciale tour con lOrchestra, esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio allArena di Verona nel 2012 e che ha voluto portareinper lItalia in occasione di questo ...

DIRETTA Giro d'Italia 2023 LIVE, Terza Tappa SpazioCiclismo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.16 Ora Zana torna davanti, Matthews gli impone nuovamente di accelerare il passo. 16.16 Sta per arrivare il tratto ...