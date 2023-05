LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | stoccata di Matthews | Albanese e Oldani in top5

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.31 Grazie per averci seguito amici, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, pagelle, analisi, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.29 Finalmente la nuova classifica generale. Evenepoel ha guadagnato 3? di abbuono, 2? invece a Roglic. 1 1 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20 3? 10:18:07 2 3 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:32 3 5 ?2 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 2? 0:44 4 4 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:46 5 6 ?1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:58 6 7 ?1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe ,, 7 8 ?1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:02 8 11 ?3Michael Team Jayco AlUla 10? ,, 9 10 ?1 VINE Jay UAE Team Emirates 1:08 10 14 ?4 ...

Grande lavoro di selezione del campione italiano Filippo Zana, che prepara il terreno alla vittoria del compagno di squadra della Jayco AlUla

LIVE Giro d'Italia, la 3a tappa: vittoria in volata per Matthews. Evenepoel resta in rosa La Gazzetta dello Sport

MELFI (ITALPRESS) – Michael Matthews (Team Jayco AlUla) ha vinto allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia 2023, la Vasto-Melfi di 216 chilometri. L'australiano ha anticipato il danese Mads