LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | Matthews vince allo sprint davanti a Pedersen

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.10 Una vittoria meritata per, perché è stata la sua squadra a fare la corsa. In particolare è stato Zana a frantumare il gruppo sui due GPM di giornata, eliminando i velocisti puri. L’australiano poi ha finalizzato il grande lavoro dei compagni. 17.09ha vinto loa ranghi ristretti diprecedendoe Groves. 4° Albanese, il migliore degli italiani. 17.08è partito lungo ai 250 metri. Una progressione inarrestabile;ha tentato la rimonta, ma l’australiano si è imposto con mezza ruota di vantaggio. 17.07MICHAEL...