LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | Konychev e Stojnic in fuga con 2’40” di vantaggio | 110 km all’arrivo

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.34 Non c’è volata tra i due compagni di squadra al traguardo volante di Foggia:passa per primo davanti a Stojni?. 14.31 Nel frattempo è calato ancora ildella coppia di testa: ad Alexander(Team Corratec – Selle Italia) e Veljko Stojni? (Team Corratec – Selle Italia) rimangono ora soltanto 2’10”. 14.28 In questo momento non sta piovendo sulla corsa, ma il cielo è sempre coperto dalle nuvole. 14.25 Tra 5 km i fuggitivi arriveranno al traguardo volante di Foggia. 14.22 Da segnalare che Michael Matthews non vince una gara dal 16 luglio dell’anno scorso, quando si impose nella 14ma tappa del Tour de France 2022. 14.19 Chi vincerà oggi? Jonathan Milan (Bahrain ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Vasto-Melfi in DIRETTA: Albanese tra i più attesi, occhio a Consonni OA Sport

Con Rcs Sport e Vvita, la corsa rosa lanciata in una nuova dimensione del web. Per gli utenti esperienze uniche e coinvolgenti in uno spazio virtuale per vivere la corsa rosa come mai prima d’ora ...Nel segno del rosa, il colore del Giro d'Italia, ma anche quello della prevenzione dedicata alle donne, in maniera specifica. (ANSA) ...