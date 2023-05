LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | iniziato il Valico di Monticchio | fase decisiva

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.10 Trek-Segafredo davanti a tirare con Ghebreigzabhier. 16.09 Evenepoel risale posizioni con grande facilità. 16.09 Anche il plotone principale ha imboccato la salita. 16.08 In testa al gruppo c’è la Jayco di Matthews, uno dei grandi favoriti di oggi. 16.07 INIZIATA LA PRIMA SALITA DI GIORNATA!dei Laghi di: 6,3 km al 6,4% di pendenza media e punta del 10% 16.07 Subito dopo il primo GPM, una breve discesa condurrà alla salita dila Croce, GPM di quarta categoria: 2,6 km al 7.6% di pendenza media e massima del 10%. 16.06 40 km al traguardo. 16.06 Tra 1500 metri inizierà la salita. 1’47” di vantaggio per la coppia della Corratec al comando. 16.05 Di sicuro ...

DIRETTA Giro d'Italia 2023 LIVE, Terza Tappa SpazioCiclismo

