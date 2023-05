LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | inizia la terza tappa!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.58 Un paio di minuti ed inizierà ufficialmente questatappa. 11.54 Due le squadre che dovrebbero prendersi l’incarico di tirare oggi: la Trek-Segafredo per Pedersen e il Team Jayco AlUla per Matthews. 11.51 La battaglia potrebbe essere intensa anche per la fuga. Difficile che vada via al primo tentativo. 11.48 Oggi un pericolo in più, quello legato al meteo. Al momento non piove in quel di, ma è invece probabile la pioggia in quel diall’arrivo. Sarà molto pericoloso il finale, con la strada bagnata la situazione potrebbe diventare critica. 11.45 Corridori incolonnati, si parte con il trasferimento. 11.42 Partenza ufficiale prevista alle 12.00, prima ovviamente il ...