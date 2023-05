LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | il gruppo si porta a 3’15” dai fuggitivi Konychev e Stojnic | 145 km all’arrivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.40 In quest’ultimo tratto ilha recuperato altri secondi. Ora il distacco dai dueè di”. 13.37 Ricordiamo nel frattempo chi sono gli attuali leader delle classifiche più imnti: -classifica generale (maglia rosa): Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) -classifica a punti (maglia ciclamino): Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) -classifica del Gran Premio della Montagna (maglia azzurra): Paul Lapeira (AG2R Citroën Team) -classifica giovani (maglia bianca): Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) 13.34 I corridori sono da poco entrati in Puglia. 13.31 Grande tranquillità per ora in. 13.28 Mancano poco più di 150 km ...