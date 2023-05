LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | il gruppo si porta a 2’45” dai fuggitivi Konychev e Stojnic | 130 km all’arrivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.01 Ricordiamo che nella parte finale del percorso ci saranno il Valico dei Laghi di Monticchio (6,3 km al 6.4% di pendenza media) e il Valico La Croce (2,6 km al 7,6%). Si scollinerà su quest’ultima salita quando mancheranno circa 16 km, poi una discesa e un finale insidioso porteranno i corridori al traguardo. Da segnalare che gli ultimi 350 metri circa saranno in salita al 5% di pendenza media. 13.58 Ecco un’immagine del: 80 km covered 2’55” gap for the two attackers. . 80 km di gara 2’55” il vantaggio dei due attaccanti.#dItalia pic.twitter.com/WzdgimOYBj —(@ditalia) ...