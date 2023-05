LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | al comando una coppia Corratec con Konychev e Stojnic

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.27 200 chilometri all’arrivo. 12.25 Vantaggio che diventa già di 3’30”, gruppo praticamente fermo. 12.21 I due alproseguono ovviamente di comune accordo. 12.18 Vantaggio già superiore ai 2? per i due fuggitivi. 12.15 Diversi corridori già si rialzano e si fermano per una pausa fisiologica. 12.13 210 chilometri all’arrivo. 12.11 All’attacco ci sono Alexander(Team– Selle Italia) e Veljko Stojni? (Team– Selle Italia). 12.09 Stranamente il gruppo già concede spazio ai due fuggitivi e non insegue. 12.06 Teamsubito all’attacco con due corridori. 12.04 SI PARTE! Inizia la terza tappa del...