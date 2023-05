LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | al comando una coppia Corratec con Konychev e Stojnic Gruppo a 7?

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.45 Ilinizia a recuperare qualcosa, scende sotto i 7? il margine. 12.42 190 chilometri all’arrivo. 12.40 In testa alsi stanno organizzando Trek-Segafredo e Team Jayco AlUla. 12.37 Alci sono Alexander(Team– Selle Italia) e Veljko Stojni? (Team– Selle Italia). 12.35 Ilè praticamente fermo, i due attaccanti possono arrivare anche a 10? di margine. 12.32 Attenzione che già adesso arriva un po’ di pioggia sulla corsa. 12.30 Vantaggio che sale anche oltre i 6?. 12.27 200 chilometri all’arrivo. 12.25 Vantaggio che diventa già di 3’30”,...

Benvenuti a tutti gli appassionati deld'Italia. Giornata dedicata alla terza tappa: da Vasto, in Abruzzo, si passerà a Melfi, in Basilicata, con un "tappone" lungo ben 213 chilometri. Segui la diretta scritta, passo dopo passo, su

Oggi, lunedì 8 maggio 2023, continuerà il Giro d'Italia 2023 con la terzatappa, Vasto-Melfi – 216 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28 ...