LIVE Giro d’Italia 2023 | Vasto-Melfi in DIRETTA | 55 km al traguardo | Konychev e Stojnic in fuga con 1’50” sul gruppo

(Di lunedì 8 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.51 20 km all’inizio della salita del Valico dei Laghi di Monticchio. 15.48 Chi invece non si è quasi mai visto in testa alè la Bahrain-Victorious del vincitore di ieri Jonathan Milan. Il friulano potrebbe avere la gamba per resistere alla salita e a quel punto sarebbe tra i grandissimi favoriti. 15.45 Continua il grandissimo lavoro di Otto Vergaerde in maglia Trek-Segafredo per il capitano Mads Pedersen. Il belga ha passato in testa aldecine e decine di chilometri. 15.42 Manca sempre meno al momento della salita, potenzialmente decisivo per la tappa. Con la strada bagnata dalla pioggia però, anche la discesa che seguirà lo scollinamento del Valico La Croce potrebbe rappresentare un ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Vasto-Melfi in DIRETTA: Albanese tra i più attesi, occhio a Consonni OA Sport

