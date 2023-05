Little Nightmares 3 | nuovi potenziali dettagli sull’uscita?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nelle ultime ore sono trapelati sul web alcuniche lascerebbero alludere a una potenziale uscita di3 Il franchise diha dato origine a due giochi eccellenti uno dietro l’altro e di conseguenza ha riscosso un grande successo di critica e pubblico, con Bandai Namco che ha recentemente confermato che la serie ha venduto complessivamente oltre 12 milioni di unità fino ad oggi. Con simili risultati è lecito supporre che l’azienda abbia in serbo altri progetti per il futuro della serie, e di certo i lavori per il futuro sembrano essere già in corso. Di recente, infatti, sul web si è iniziato a parlare di una potenziale uscita per3. Vediamo tutti ial riguardo nelle prossime righe di ...