L’Italia in 10 selfie | Il 17 maggio la presentazione del rapporto

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il 17a Roma, si terrà ladelin 10”, realizzato e promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere e Assocamerestero e quest’anno in collaborazione con ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Anima, Assosport, Confindustria Dispositivi Medici, Confindustria Moda, Confindustria Nautica, Deloitte, Enel, FederDOC, Fondazione Qualivita, Ismea, Sistema Moda Italia. Il documento racconta ogni anno 10 primati del Paese, dai primati nell’economia circolare a quelli nel design, ai primati dell’export del Made in Italy. Parteciperanno all’incontro Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Esma Çakir, Presidente Stampa Estera; Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero Affari Esteri e Cooperazione ...