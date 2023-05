L’internazionale nazionalista non è più un ossimoro

Leggi su linkiesta

In un discorso tenuto al convegno del Conservative Political Action Committee, che si è tenuto a Dallas nell'agosto scorso, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha sottolineato l'importanza dell'anno 2024 in cui si svolgeranno sia le elezioni presidenziali americane sia le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. E ha parlato di questi due eventi come se non fossero altro che due diversi fronti di una sola guerra – una guerra sui valori. «L'Occidente è in guerra con se stesso», ha detto Orbán, parlando a un pubblico formato da sostenitori della destra Repubblicana. «Dobbiamo fare amicizia e allearci gli uni con gli altri. Dobbiamo coordinare i movimenti delle ...