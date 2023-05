LinkedIn | ma quanto sei cambiato?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nato nel 2003, fino al 2018 circa,, con 800 milioni di iscritti in tutto il mondo e 16 milioni solo in Italia, è stata una piattaforma gratuita creata per stringere contatti professionali, curare il proprio curriculum e cercare lavoro. E infatti lo aprivamo raramente, solo per aggiornare il curriculum, per cercare nuove opportunità lavorative in modo attivo, o per accettare le richieste di connessione di persone incontrate “sul posto di lavoro”, per così dire. Di certo non era uno spazio digitale per creare contenuti originali o cercare di accumulare follower. La piattaforma in questi anni è cambiata molto, sia perriguarda l’interfaccia, ora più semplice e comprensibile, sia per le funzioni e il posizionamento. Poi, a partire dal 2021, quando è stata introdotta la “creator mode”,...