L’ingenua alternativa putiniani vs guerrafondai e gli affari in gioco | la mia analisi del caos

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ancora non mi è giunta notizia di come stia funzionando la macro-marcia per la pace indetta da Michele Santoro; anche se la sua sonda sensibile a quanto si muove nelle viscere della parte più metereolabile e caciarosa del Paese induce a pensare che il vecchio demagogo arruffapopolo abbia percepito significative variazioni nel diffuso sentire riguardo all’invasione russa dell’Ucraina. Quindi, se prima era prevalente un aprioristico atlantismo, ora le posizioni contrapposte starebbero pareggiandosi; secondo il tipico costume nazionale (effetto “marziano a Roma”), per cui con il passare delle settimane le novità iniziano a stufare e l’apprezzamento vira al rigetto. Il risultato è che l’immensa tragedia in atto, con relative mattanze, si riduce alla stucchevole ingenuità dell’manicheaversus. Con relative ...

... ha agito in manierae irresponsabile. Si può abortire, ... Nello stesso solco si colloca anche'idea che'aborto sia da ...'educazione sessuale, come la contraccezione, non è un'...... "purtroppo",'Ue è già statacon la Russia con il ... In questo caso,'Ue ha creduto che "tutto sarebbe andato in qualche ...è la cooperazione con il "mondo libero", ossia con ...In, è possibile sfruttare lo stesso prompt e chiedere ... dunque attraverso'utilizzo di un semplice browser, va detto ...'AI risulta per certi versi '', dunque ancora facile da ...