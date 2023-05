L’incredibile ritorno di Formigoni | dialogo con Fdi per una possibile candidatura alle Europee

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione nell’esercizio delle funzioni politiche può non bastare. In Italia – una volta espiata la pena – c’è tutta la possibilità di tornare in pista, a raccogliere voti e soprattutto indennità e vitalizi. E’ il caso – per certi versi incredibile – di Roberto, ex presidente della Regione Lombardia per la bellezza di 18 anni ai quali vanno aggiunti 8 anni da deputato (prima dell’era da governatore) e 5 da senatore (dopo l’era da governatore). Una carriera politica che è stata interrotta dalla condanna definitiva per tangenti: secondo le sentenze – Cassazione compresa – tra il 1997 e il 2011 61 milioni di euro di fondi della Fondazione Maugeri e dell’ospedale San Raffaele furono sottratti illecitamente e usati per pagare mazzette in cambio di favori e rimborsi ai due enti., tra le altre cose, ...