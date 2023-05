L' incoronazione di Carlo III non ha fatto ridere o piangere ma tutt' e due

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sbaglia chi si domanda se l’diIII facesseo facesse. Faceva, è ovvio, per via della pompa incongrua, dei cambi d’abito degni di Wanda Osiris, della curiosa posizione assisa con uno scettro per mano, delle pignolerie come quella dell’arcivescovo di Canterbury che si china a controllare se la corona è perfettamente dritta. Faceva, è ovvio, per via del bacio del principe al re, dell’intervento del primo prelato cattolico dai sanguinosi tempi della riforma, del dirompente coro di Händel, del momento in cui il sovrano si è messo in camicia per l’unzione e quattro pannelli multicolori si sono innalzati a difenderlo dagli sguardi. Sbaglia anche chi si domanda se l’fosse necessaria o superflua. Era ...